Im Club: Kate Merlan wurde von Jakubs Freund Martin geküsst!

Ein ausgelassener Partyabend wurde für Kate Merlan (35) zu einem absoluten Desaster. Die Reality-TV-Bekanntheit gab im September die Trennung von ihrem Ehemann Jakub (27) bekannt. Seitdem liefern die beiden sich eine Schlammschlacht auf Social Media. Privaten persönlichen Kontakt hätten sie aktuell aber nicht. Als die Influencerin und der Sportler dann aber in einem Club aufeinandertrafen, eskalierte die Situation völlig – unter anderem, weil Jakubs Freund Kate einfach so küsste...

Jakub war mit dem Are You The One – Reality Stars in Love-Star Martin Fuhsy unterwegs. Die beiden gingen in einen Club, in dem auch Kate feierte. Erst ignorierten die Beauty und ihr Ex sich – einen Redeversuch des Fußballers blockte die 35-Jährige ab. Dann sei es aber zu einem mehr als unangenehmen Zwischenfall gekommen: "Dann kam Martin zu mir. [...] Hat Martin sich zu mir hinbegeben und hat mir einen Kuss gegeben auf den Mund. Einfach so. Wo ich mich ernsthaft frage: 'Junge, was stimmt nicht mit dir?'", erinnerte Kate sich aufgebracht in ihrer Instagram-Story. Jakub habe natürlich sofort von der Situation erfahren und sich daraufhin völlig die Kante gegeben. "Und dann fing Jakub einfach an, von einer Frau zur nächsten zu laufen, um mich bewusst vor allen Leuten vorzuführen und zu verletzen", fuhr Kate fort. Jakub habe dann irgendwann mit zwei Frauen die Party verlassen – Martin sei von den Türstehern rausbegleitet worden, weil er einigen Frauen gegenüber sehr aufdringlich gewesen sei.

Aber was sagen die beiden Männer selbst zu den Vorwürfen, die gegen sie erhoben wurden? "Traurig, wie weit man auf Kosten anderer geht, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erreichen", postete Martin in seiner Instagram-Story und nahm damit womöglich Bezug zu Kates Aussagen – Jakub äußerte sich bislang nicht zu den Geschehnissen.

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Instagram / martinfuhsy Martin Fuhsy, Reality-TV-Star

Instagram / martinfuhsy Jakub Jarecki und Martin Fuhsy im Oktober 2022

