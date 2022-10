Chart-Hit fast geplatzt? Sido ließ Vanessa Mai einst sitzen

Knallharte Abfuhr? Bevor sie gemeinsam an dem Song "Happy End" arbeiteten, ließ Rapper Sido (41) die Schlagersängerin Vanessa Mai (30) erst einmal in seinem Studio zittern. Obwohl der Pop-Hit die Charts eroberte und zu einem der erfolgreichsten Stücke der 30-Jährigen wurde, kam es beinahe gar nicht zu der Zusammenarbeit. Denn der Musikproduzent hat die Schlagerqueen bei ihrem ersten Treffen erbarmungslos versetzt.

Begonnen habe die skurrile Situation mit einer SMS, wie Vanessa in ihrer Dokumentation "Mai Time Is Now“ verriet. In dieser soll Sido sie um ein Telefonat gebeten und sie schließlich in sein Studio nach Berlin eingeladen haben. Wenige Tage später war es dann so weit. Gespannt wartete Vanessa am verabredeten Ort auf das Treffen mit dem Rapper. Doch Sido tauchte nicht auf. „Wir sind ins Studio, Sido kam nicht. Wir haben eine Stunde gewartet und irgendwann war es uns zu viel", rief sie sich die vermeintliche Abfuhr ins Gedächtnis. Auch telefonisch sei der 41-Jährige nicht zu erreichen gewesen.

Vanessas Sorge knallhart abgeblitzt zu sein, erwies sich jedoch als unbegründet. Denn auf dem Heimweg soll sich der Rapper wieder mit einer SMS bei ihr gemeldet haben, in der stand: „Es tut mir so leid, ich bin eingeschlafen.“ Der Sängerin schien ein großer Stein vom Herzen gefallen zu sein, denn sie fügte an: „Ich war so erleichtert, denn ich dachte wirklich, er hat mich sitzen lassen und lacht sich dann noch den Arsch ab über mich, weil ich eine Stunde im Studio saß.“

Getty Images Vanessa Mai, Sängerin

Getty Images Sido, Rapper

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Sido

