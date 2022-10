Skandal um Martin Fuhsy: TV-Stars erheben schwere Vorwürfe!

Immer mehr Realitystars äußern sich! Erst vor Kurzem meldete sich die TV-Bekanntheit Kate Merlan (35) aufgelöst im Netz: Der Ex-Love Island-Kandidat Martin Fuhsy habe sie aus dem Nichts und ohne ihr Einverständnis geküsst. Außerdem zeigte sie ein Video, in dem er aus einem Klub geschmissen wurde – offenbar aufgrund von übergriffigem Verhalten gegenüber Frauen. Kates Aussagen werden nun von weiteren Kuppelshow-Kandidaten bestärkt: Martin soll zahlreiche Frauen belästigt haben!

Zunächst meldete sich Sandra Sicora (30) in ihrer Instagram-Story zu dem Vorfall mit Kate im Klub, da sie dabei gewesen sei. Auch sie und ihre Freundinnen seien von dem Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer beim Feiern bedrängt worden. Damit aber nicht genug: Denn die Ladys bekamen daraufhin zahlreiche Nachrichten von Frauen, die anscheinend ebenfalls von Martin belästigt wurden. "Martin hat mir vor ein paar Wochen in einem Klub im Vorbeigehen zwischen die Beine gefasst, ohne, dass ich auch nur ein Wort mit ihm gewechselt hatte", schrieb etwa eine Followerin von Kate.

Jetzt gab auch die Ex on the Beach-Bekanntheit Roma Lina ihr Statement zu dem Drama rund um Martin ab – sie selbst stand wohl in engerem Kontakt mit ihm. Sie erhielt zahlreiche Nachrichten, in denen Frauen ihre Vorfälle mit ihm schildern, unter anderem: "Er hat mich letzte Woche auf einer Party einfach auf den Mund geküsst, obwohl ich nur neben ihm stand." Andere teilten seine DMs, in denen er wohl beispielsweise um anzügliche Bilder gebeten habe. Martin hat seine Kommentarspalte im Netz mittlerweile deaktiviert.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Anzeige

Instagram / fuhsanic Martin Fuhsy im April 2021 in Amsterdam

Anzeige

Instagram / romalinas_ Roma Lina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de