Drei Monate nach Geburt: Kim Gloss posiert sexy im Bikini

Kim Gloss (30) setzt ihren After-Baby-Body heiß in Szene! Mitte Juli ist die einstige DSDS-Teilnehmerin zum zweiten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Beliaikin durfte sie eine Tochter auf der Welt willkommen heißen, die kleine Golda. Nach der Geburt fing Kim schnell wieder mit dem Sport an und nahm somit innerhalb kürzester Zeit 17 Kilo ab. Nun präsentierte sie ihren Körper in sexy Bademode.

In ihrer Instagram-Story posierte die 30-Jährige auf dem Balkon einer Urlaubsunterkunft im Bikini. Währenddessen kniff sie sich in den Bauch, der mittlerweile wieder total flach ist. "Stand drei Monate nach der Geburt", erklärte Kim. Zudem fragte sie ihre Fans, ob ihnen der orangene Schwimmzweiteiler auf der Aufnahme nicht bekannt vorkomme. Sie teilte daraufhin ein Foto, auf dem sie denselben Bikini trägt – allerdings zu einem Zeitpunkt, als sie noch hochschwanger war und einen großen Babybauch hatte.

Was ihre Figur nach der Entbindung angeht, möchte sich Kim aber eigentlich keinen Druck machen. "Ich bestelle mir gleich auch erst mal eine Pizza", hatte sie vor wenigen Wochen via Instagram nach einer Sporteinheit verraten. Sie wolle während der Stillzeit auf nichts verzichten und esse, was sie wolle.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter, August 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im August 2022

