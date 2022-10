Jakub Merlan-Jarecki äußert sich zu Vorwürfen gegen Martin

Jetzt meldet sich Jakub Merlan-Jarecki (27). Zurzeit kursieren harte Vorwürfe gegen seinen Kumpel Martin Fuhsy. Der einstige Love Island-Kandidat soll in einem Club Jakubs Ex Kate Merlan (35) einfach so auf den Mund geküsst haben. Daraufhin meldeten sich auch weitere Frauen im Netz und gaben an, von Martin belästigt worden zu sein. Jetzt bezog Jakub Stellung zu den heftigen Gerüchten.

In seiner Instagram-Story gab der Profifußballer ein Statement ab, da er an dem besagten Abend zusammen mit Martin unterwegs war. "Ich distanziere mich komplett davon", stellte Jakub klar. Er betonte jedoch auch, dass er noch nie ein belästigendes Verhalten von Martin festgestellt habe: "Ich war schon öfter abends mit ihm unterwegs. Und mir persönlich ist mit meinen eigenen Augen noch nichts in der Richtung aufgefallen." Zu Jakub selbst sei Martin immer korrekt gewesen, weshalb er ihm nichts vorwerfen könne.

Dennoch will sich der Temptation Island-Star deutlich von seinem Freund abwenden: "Ich werde mich erst mal von ihm distanzieren. [...] Ich will und werde mit solchen Themen nichts zu tun haben", erklärte Jakub seine Entscheidung.

