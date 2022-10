Weinsteins deformierter Penis ist Beweisstück vor Gericht

Beim Prozess von Harvey Weinstein (70) wird kein Detail ausgespart. Nachdem der ehemalige Filmproduzent wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt wurde, steht er jetzt erneut vor Gericht. Acht weitere mutmaßliche Opfer werfen dem US-Amerikaner sexuelle Gewalt vor. Im Verfahren erzählte der Anklagevertreter Paul Thompson von den Übergriffen auf die mutmaßlichen Opfer jetzt im Detail – und bezog sich dabei ganz genau auf Harveys Penis.

Der 70-Jährige habe einst einer Frau zum Beispiel "seinen schlaffen Penis in meinen Mund gelegt", zitierte der Anklagevertreter laut Bild. Allen Betroffenen sei während der Übergriffe aufgefallen, dass Harveys Penis Anomalien aufwies. Seit einer bakteriellen Infektion soll der Filmmogul nämlich deformierte Genitalien gehabt haben, weswegen er sich 1999 einer Operation unterzog. "Diese OP verursachte eine ziemlich auffällige Narbenbildung. Wegen der Infektion wurden seine Hoden aus seinem Hodensack entnommen und in die Innenseiten seiner Oberschenkel eingesetzt", meinte Paul Thompson. Angeblich existiere auch Fotomaterial von seinem Intimbereich.

Was die Klägerinnen vor Gericht erzählen, ist fürchterlich. So erinnerte sich zum Beispiel eine Schauspielerin laut Deadline daran, dass Harvey im Jahr 2013 unangekündigt in ihrem Hotelzimmer aufgetaucht sein soll und sie zum Oralsex gezwungen habe. "Ich habe geweint und gewürgt", schilderte sie unter Tränen. Sie habe ihm sogar Bilder von ihren drei Kindern gezeigt, damit er sie in Ruhe lasse, aber er habe nicht von ihr abgelassen. Die Frau war die erste, die am Montag im Vergewaltigungsprozess in den Zeugenstand trat. Harveys Anwalt Mark Werksman beharrt jedoch darauf, dass der Sex zwischen seinem Mandanten und den Frauen immer einvernehmlich gewesen sei. "Sex war eine Währung in Hollywood. Sex war eine Transaktion", betonte er.

Getty Images Harvey Weinstein und sein Anwalt Mark Werksman

Getty Images Harvey Weinsteins Ankunft beim Strafgericht in NYC im Februar 2020

Getty Images Harvey Weinstein vor seinem Prozess in NYC im Februar 2020

