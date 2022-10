"Geht halt nicht mehr": Anne Wünsche hat gerade zu viel Sex!

Anne Wünsche (31) spricht total offen über ihr Sexleben! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist im Moment privat total glücklich: Nach ihren Töchtern Miley und Juna – die aus vorherigen Beziehungen stammen – durfte sie gemeinsam mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) ihren kleinen Sohn Sávio auf der Welt begrüßen. Trotz ihrer vielen Mama-Pflichten kommt ihr Liebesleben aber nicht zu kurz – ganz im Gegenteil: Anne hat im Moment wohl zu viel Sex!

Im Rahmen eines Q&As auf Instagram wollte ein neugieriger Fan jetzt von Anne wissen, wie oft sie in der Woche Sex hat – und darauf hatte die Influencerin eine ehrliche Antwort parat. "Oft. Sehr oft", betonte die dreifache Mama total offen und fügte hinzu: "Irgendwann geht es halt nicht mehr, also jetzt!" Anne hat sich in Sachen Geschlechtsverkehr also wohl etwas übernommen.

Seitdem Anne Mutter ist, hat sich aber natürlich auch ihr Sexleben etwas verändert. "Intime Momente verlaufen natürlich nicht mehr so wie damals, als man kinderlos war und zu jeder Zeit überall in der Wohnung konnte", verdeutlichte sie schon vor einigen Tagen und erzählte zudem: "Heute beschränkt es sich aufs Bett und zu einer späten Uhrzeit, wo alle Kids schlafen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 36. Schwangerschaftswoche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

