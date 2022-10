Patricia drehte Pornos: "Bauer sucht Frau"-Fans überrascht

Das haben die Bauer sucht Frau-Fans nicht kommen sehen! In der aktuellen Staffel machen Ammenkuhhalter Jörg und seine Hofdame Patricia in vielerlei Hinsicht von sich reden. Schon seit Tag eins sind die beiden hin und weg voneinander – was dem ein oder anderen Zuschauer schon zu viel war. Außerdem zeigte sie sich bisher recht ängstlich und hin und wieder eher zurückhaltend. Jetzt kam allerdings ein pikantes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ans Licht: Sie war Pornodarstellerin. Die Fans hätten Patrizia allerdings keine Erotikfilm-Karriere zugetraut!

Die Promiflash-Leser sind vom Werdegang der 40-Jährigen durchaus überrascht. Laut einer Umfrage hätten von 3.580 Teilnehmern (Stand: 25. Oktober, 15:47 Uhr) nur 32,5 Prozent (1.163 Votes) gedacht, dass Patricia mal erotische Filme gedreht hat. 67,5 Prozent (2.417 Votes) hingegen finden, dass ihre Porno-Karriere gar nicht zu dem Bild passt, das sie in der Sendung bisher vermittelt hat. Der Großteil ist von dieser Enthüllung somit äußerst überrascht.

In der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags auf Instagram wird ebenfalls schon eifrig diskutiert. "Stille Wasser sind tief", merkte ein User an. Ein anderer kommentierte ebenfalls: "Das ist völlig egal, wenn er es weiß und es für ihn okay ist". Ob Jörg zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von Patricias Porno-Tätigkeit wusste, ist jedoch nicht bekannt. In dem Format wurde das bisher nicht thematisiert.

