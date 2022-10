Claudia Obert: Das Wichtigste ist "Sex und dickes Konto"

Claudia Obert (61) weiß ganz geanu, worauf es im Leben ankommt. Für den Reality-TV-Star könnte es aktuell nicht besser laufen: Mit ihrem fast 40 Jahre jüngeren Freund Max Suhr schwebt Claudia auf Wolke sieben. Zuletzt ließ sich der 24-Jährige sogar den Spitznamen, den seine Liebste ihm gibt, tätowieren: "Maxmaus" ziert jetzt seinen Unterarm. Aber neben der Liebe legt Claudia außerdem viel Wert auf Sex, Geld und Champagner.

Im Interview mit Business Punk verrät die 61-Jährige, worauf es im Leben wirklich ankommt. "Das Allerwichtigste ist ein volles Glas in der Hand, Sex und ein dickes Konto, damit du dir alles erlauben kannst, was du willst. Wobei mein Konto jetzt gerade auch nicht mehr so dick ist", erklärte sie. Seit ihrem 60. Geburtstag achte sie penibel darauf, dass immer eine Million auf ihrem Konto angespart sei. "Das beruhigt mich. Früher war mir das scheißegal", fügte sie hinzu.

Aber auch eine andere Sache ist für Claudia sehr wichtig: "Reisen ist das Beste, was man mit Geld machen kann. Reisen ist das Einzige, das dich reicher macht, wenn du Geld ausgibst. Ich habe schon Millionen fürs Reisen ausgegeben", gestand die Selfmade-Millionärin. Aber auch für teure Restaurants und Getränke lässt Claudia gerne mal was springen. Und wie viele Moneten investiert sie monatlich in ihr Lieblingsgetränk? "Im Schnitt würde ich sagen 1800 Euro. Ich trinke am liebsten einfachen Champagner. Moët Rosé. Eigentlich scheißegal. Hauptsache, Champagner", stellte sie klar.

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr in Paris

Anzeige

Getty Images Claudia Obert, Reality-TV-Ikone

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de