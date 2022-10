Autsch! Aaron Troschke hat sich die Achillessehne gerissen

Dieser Moment war für Aaron Troschke (33) sicherlich ein großer Schock! Der Influencer versorgt seine Fangemeinde im Netz schon seit Jahren mit lustigem Content auf seinem YouTube-Kanal. Doch auch auf dem Streaminganbieter Joyn startet er seit 2020 total durch. In den kommenden Monaten muss der ehemalige Promi Big Brother-Gewinner aber wohl erst einmal kürzertreten: Aaron hat sich beim Fußballtraining die Achillessehne gerissen!

"Ich habe mich, glaube ich, so doll verletzt wie noch nie in meinem Leben", erzählte der 33-Jährige nun in seinem neuesten YouTube-Video. Eigentlich habe Aaron während des Fußballtrainings nur einen Kopfball machen wollen, doch dabei sei er sehr unglücklich aufgekommen: "Ich habe mir wirklich komplett die Achillessehne gerissen." Sein großer Bruder Marcus habe ihn daraufhin direkt in die Notaufnahme gefahren: "Als ich dann da so saß und den Gips bekommen habe, dachte ich mir: 'Aaron, du bist so am Arsch.'"

Anstatt sich zu schonen, wollte der Berliner am nächsten Tag unbedingt den Dreh auf der Venus-Sexmesse wahrnehmen. Doch während des Heimwegs fiel er auf einer Treppe plötzlich hin! Am Montag musste der ehemalige Wer wird Millionär?-Teilnehmer deshalb sogar operiert werden. In den kommenden Monaten soll er zudem eine Schiene tragen, um langsam das Laufen wieder zu lernen. "Und dann muss ich ganz viel Physio machen, damit ich richtig fit werde", führte Aaron weiter aus.

Steffi Adam / Future Image / ActionPress Aaron Troschke, YouTuber

Instagram / aarontroschke Mrs. Bella und Aaron Troschke im Oktober 2022 in Berlin

Instagram / hannasecret Aaron Troschke, Hanna Secret und Ron Bielecki im Oktober 2022 in Berlin

