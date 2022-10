Darum dreht "Chucky"-Star Jennifer Tilly so gerne Sexszenen

Vor der Kamera darf es für Jennifer Tilly (64) gerne heiß her gehen! Dank ihrer wiederkehrenden Rolle der Tiffany Ray in den "Chucky"-Filmen ist die Schauspielerin vor allem in Horrorfilmkreisen bekannt geworden. Seit 2021 ist sie auch in der gleichnamigen Serie über die unheimliche Kinderpuppe zu sehen. Die Darstellerin selbst scheint recht furchtlos zu sein – auch, was Intimität am Set angeht. Jetzt verriet Jennifer, dass sie sogar total gerne Sexszenen dreht!

Im Interview mit Fox News Digital behauptete die 64-Jährige, dass in Wahrheit ein Großteil ihrer Kollegen gerne Sex- und Kussszenen drehen würden – anders als sie meist behaupten. Sie selbst genießt diese Drehs zumindest. "Es ist eine außerkörperliche Erfahrung, denn man ist nicht man selbst. Man ist eine Figur, die in eine andere Figur verliebt ist", erklärte Jennifer. Somit sei das eine nette Abwechslung: "Es ist fast wie ein Freifahrtschein, mit jemandem zu knutschen, der nicht dein Freund ist. Es ist Eskapismus. Wer liebt das nicht?"

Um sich dabei sogar noch wohler zu fühlen, hat Jennifer einen Tipp parat. "Nun, wenn man eine Affäre mit seinem Co-Star hat, hilft das", scherzte die US-Amerikanerin. Davon macht sie selbst aber wohl keinen Gebrauch. Jennifer ist seit 2004 mit dem Pokerspieler Phil Laak liiert.

Action Press / SIPA PRESS Jennifer Tilly in "Chuckys Baby"

Getty Images Jennifer Tilly bei der American Heart Association's-Kleiderkollektion in NYC im Februar 2020

Getty Images Phil Laak und Jennifer Tilly bei einem Event in Las Vegas im Januar 2016

