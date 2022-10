Hat Harvey Weinstein aufs Gesicht von Tänzerin ejakuliert?

Ein weiteres Opfer kämpft nun gegen Harvey Weinstein (70) für Gerechtigkeit! Vor zwei Jahren ist der Filmmogul wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Während er seine Strafe absitzt, wurde ein weiterer Prozess gegen ihn eröffnet. In dem schildert ein gewaltig großer Zeugenstand weitere Vorkommnisse, die den Amerikaner erneut schwer belasten. Eine Frau gab jetzt besonders intime Einblicke in die sexuellen Gräueltaten von Harvey preis!

Unmittelbar als Ashley M. in den Zeugenstand gerufen wurde, soll sie laut Bild geweint und gezittert haben. Die ehemalige Tänzerin, die im Jahr 2003 als 22-Jährige in Harveys Film "Dirty Dancing: Havana Nights" mitwirkte, packte über einen sexuellen Übergriff des ehemaligen "King of Hollywood" aus. Im Hotelzimmer des Star-Produzenten sei es während der Dreharbeiten zu einer Horror-Situation gekommen: "Harvey ist aggressiv geworden und hat mich aufs Bett geworfen. Er hat mir mein Oberteil und meinen BH vom Leib gerissen", schilderte Ashley.

Weil sie keinen Sex wollte, hätte Harvey sich dann vor ihren Augen ausgezogen und masturbiert. "Er meinte, es sei okay, weil wir ja keinen Sex haben. Er hat auf meine Brüste und mein Gesicht ejakuliert", erzählte die Blondine. Sie sei bis heute froh, dass er sie nicht vergewaltigt habe. Harvey wollte von der Aussage seiner ehemaligen Tänzerin laut Bild nichts wissen. Er habe desinteressiert gewirkt und Ashley während ihrer Aussage kein einziges Mal angeschaut.

Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein im August 2019

Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein im Februar 2020 in New York City

Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein, Filmproduzent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de