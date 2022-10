Nach Belästigungen: Das fordert Kate Merlan von Martin Fuhsy

Kate Merlan (35) nimmt kein Blatt vor dem Mund! Als die TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen im Klub auf ihren Noch-Ehemann Jakub (27) traf, wurde sie von dessen Begleitung Martin Fuhsy ohne ihr Einverständnis aus dem Nichts heraus geküsst. Nachdem die Influencerin ihr Schockerlebnis publik machte, meldeten sich eine ganze Reihe weiterer TV-Stars, die schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Love Island-Kandidaten erhoben. Jetzt erzählte Kate Promiflash, was sie von Martin als Entschuldigung für sein Verhalten fordert!

Auf der "Sweet House of Horror 2" Halloween-Party von Sam Dylan (31), die am Donnerstag stattfand, verriet Kate gegenüber Promiflash, dass sie Frauen zur Seite stehen möchte, die eine ähnliche Erfahrung mit Martin gemacht haben. Die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin fordert von Jakubs Kumpel: "Ich erwarte von ihm eine Entschuldigung an alle. Bis jetzt kam nichts von ihm." Sie würde sich gerne mit ihm an einen Tisch setzen und wenn nötig, die Sache sogar vor ganz Deutschland ausdiskutieren. "Aber bis jetzt zieht er ja den Schwanz ein", ist Kate enttäuscht.

Jeder aus ihrem Bekanntenkreis wüsste, dass man sich mit der 35-Jährigen besser nicht anlegen sollte. Sie könne bei solchen Themen nicht einfach den Mund halten. Beeindruckt ist sie, dass sie auch anderen Frauen Mut gemacht habe, zu reden: "Viele Frauen kannten ihn ja aus dem Fernsehen und wollten womöglich deswegen öffentlich nichts dazu sagen. Da haben viele wahrscheinlich gedacht, da ist einer aus dem Fernsehen, gegen den komme ich eh nicht an", spekulierte Kate.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Instagram / martinfuhsy Martin Fuhsy, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Instagram / katemerlan Kate Merlan bei einem Festival, August 2022

