Wird Alessio vernachlässigt? Pietro Lombardi wehrt sich!

Pietro Lombardi (30) reicht es! Der Musiker hatte vor sieben Jahren mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30) den gemeinsamen Sohn Alessio (7) bekommen. Nachdem die beiden sich getrennt haben, lebt ihr Nachwuchs heute bei Sarah. Ihr Ex erwartet derzeit mit seiner Freundin Laura Maria Rypa (26) einen zweiten Sohn. In den sozialen Netzwerken wird er nun kritisiert, weil User denken, er würde seinen Erstgeborenen vernachlässigen. Jetzt nahm Pietro zu den Anschuldigungen Stellung!

Auf Instagram wurde Pie von einem User gefragt, ob Alessio ein Papakind sei. Auch wollte er wissen, wie das Verhältnis der beiden zueinander wäre. Pietro antwortete: "Was ich weiß, ist, dass Alessio mich über alles liebt." Diese Tatsache zeige ihm, dass er vieles richtig gemacht hat. Für ihn wäre es dennoch schlimm, Hate-Kommentare zu lesen. "Das tut als Papa weh zu lesen: 'Pietro, du bist ein Arsch', 'Du bist dumm' – alles gut, aber wenn man mich darstellt, als wäre ich kein guter Papa: Ja, das tut schon weh", ließ der DSDS-Juror seine Community an seinem Kummer teilhaben.

"Meine zwei Söhne sind mein Leben, keiner mehr, keiner weniger", stellte der 30-Jährige klar. Eine Sache brannte dem gebürtigen Karlsruher außerdem noch auf der Seele: "Nur, um das klarzustellen. [...] Ich kann Alessio sehen, wann immer ich will und das seit sieben Jahren. Also mir wurden da noch nie Steine in den Weg gelegt, deshalb haben Alessio und ich auch das Verhältnis, das wir heute haben."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

