Auf diese Sextoys setzen Erotikstars Hanna Secret und Co.

Auf welche Sextoys setzen die Erotikstars? Spielzeuge sind im Bett schon lange kein Tabuthema mehr. Auch auf der Sexmesse Venus, die vergangene Woche in Berlin stattfand, drehte sich alles um Vibratoren und Co. Doch was ist gerade besonders heiß im Rennen? Die Pornodarstellerin Hanna Secret verriet im Interview mit Promiflash, dass sie den Womanizer, einen Satisfyer, empfehlen kann: "Das ist das Toy. Es geht gar nicht darum, immer etwas Großes in sich reinzuschieben, weil 70 Prozent der Frauen kommen ja auch besser klitoral als vaginal."



