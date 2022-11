Bi-Gerüchte: Emily Ratajkowski äußert sich zu Sexualität

Emily Ratajkowski (31) lässt sich in keine Schublade stecken! Nach vier Jahren Ehe soll das Model im September die Scheidung von Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) eingereicht haben. Danach befeuerte die Beauty mit einem TikTok-Video, in dem bisexuelle Menschen ihre grüne Couch zeigen sollen, Gerüchte, sie könnte sowohl an Frauen als auch an Liebschaften mit Männern interessiert sein. Jetzt erklärte Emily, ob an den Gerüchten etwas dran ist.

"Ich glaube, Sexualität ist eine gleitende Skala. Ich glaube nicht wirklich an heterosexuelle Menschen", erklärte sie Harper's Bazaar. Eine Freundin habe Emily auf den TikTok-Trend aufmerksam gemacht: "Dann hat sie mich ausgelacht, weil meine grüne Couch so groß ist", berichtete sie über die Entstehung des Clips. Die 31-Jährige wolle einfach frei ihr Leben leben und Spaß haben, ohne eine "schlechte Feministin" zu sein.

Aktuell sei Emily zwar bereit, wieder zu daten – an oberster Stelle stehe jedoch immer ihr kleiner Sohn Sylvester Apollo (1). "Ich hatte noch nie so klare Prioritäten in meinem Leben. Nummer eins ist Sly, und damit hat es sich", stellte sie im Interview klar. Ansonsten wolle die Laufstegschönheit einfach ihre neu errungene Freiheit genießen.

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2018

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Februar 2022

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de