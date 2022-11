Hat Harvey Weinstein Schauspielerin mehrfach missbraucht?

Harvey Weinstein (70) ist das Lachen längst vergangen! Der Filmmogul wurde letztes Jahr wegen sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft in einem New Yorker Gefängnis verurteilt. Unmittelbar danach wurde ihm der nächste Prozess vor einem Gericht in Los Angeles gemacht. In elf Fällen wird er von fünf Frauen bezichtigt, an nicht einvernehmlichem Sex beteiligt gewesen zu sein. Eine der Frauen schilderte nun, dass Harvey sie zwei Mal in 17 Jahren in demselben Hotelzimmer missbraucht hätte!

Die Schauspielerin Kelly Sipherd erzählte laut Fox News, dass sie von Harvey während eines Filmfestivals in Toronto im Jahre 1991 sexuell belästigt wurde. Harvey habe sie in sein Hotelzimmer gelockt. Dort sei er mit offenem Hemd und einem heißen Waschlappen zu ihr gegangen und hätte ihr den Rock ausgezogen. "Es ging alles sehr, sehr schnell", erinnerte sie sich sie. "Ich stand unter Schock." Als er den Waschlappen auf sie legte, hätte er dann zu ihr gesagt: "Meine Frau liebt das."

Kelly behauptete außerdem, dass Harvey sie 17 Jahre später in demselben Hotelzimmer noch einmal sexuell belästigte. Sie sei mit ihrer Familie auf dem Festival von damals gewesen, als Harvey mit ihr sprechen wollte. Sie wäre dann ein zweites Mal mit auf sein Hotelzimmer gegangen, um ihm die Meinung zu geigen. Harvey habe ihr dabei die Tür versperrt, ihr an die Brüste gefasst und vor ihr masturbiert. Er hielt sie angeblich fest und missbrauchte sie mit seiner Hand und seinem Mund.

Getty Images Harvey Weinstein im Dezember 2018 in New York

Getty Images Harvey Weinstein und sein Anwalt Mark Werksman

Getty Images Harvey Weinstein im Januar 2020

