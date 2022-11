Als sexy Bauklotz: Orlando Bloom "spielt" gerne mit Katy

Orlando Bloom (45) erfreut sich an dem ausgefallenen Outfit seiner Partnerin! Der Schauspieler und die Sängerin Katy Perry (38) sind seit 2016 zusammen – drei Jahre später gingen die zwei den nächsten Schritt und verlobten sich. Seitdem versorgen die Turteltauben ihre Community stets mit niedlichen Schnappschüssen und beweisen immer wieder, wie verliebt sie ineinander sind. Dies machte der Herr der Ringe-Star mit einem frechen Kommentar deutlich.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die "Roar"-Interpretin ein Werbevideo des Spielwarenherstellers Lego. Für die Weihnachtskampagne hatte sich Katy in Schale geworfen und sich für einen passenden Look entschieden: Der Clip zeigt die 38-Jährige in einem rot-blauen Lego-Kostüm. Bei dem Anblick seiner Verlobten konnte sich Orlando eine freche Bemerkung nicht verkneifen und schwärmte: "Du und Lego. Wow. Meine beiden Lieblingssachen, mit denen ich spiele."

In dem Video ist zu sehen, wie Katy ihren Hit "Firework" singt und dabei Geschenke an die Kinder verteilt. "Lego hat eine Gruppe von Kindern gebeten, sich ihre perfekte Geschenkmaschine auszudenken, also dachte ich mir, ich hüpfe in meinem besten Lego-Kostüm und helfe dabei, ein paar Geschenke auszuliefern!", erklärte die Musikerin unter ihrem Beitrag.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom, Oktober 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021

Instagram / katyperry Katy Perry im Februar 2022

