Harry Styles schick in Schwarz auf "My Policeman"-Premiere

Harry Styles (28) präsentiert sich dieses Mal ungewohnt schlicht! Auf den Konzertbühnen glänzt der One Direction-Star für gewöhnlich in extravaganten, schrillen Outfits. Inzwischen hat sich der Sänger aber auch in der Schauspielwelt einen Namen gemacht. Nun war die Premiere seines neuesten Films "My Policeman". In der Romanverfilmung spielt er einen Polizisten, der sich auf eine Affäre mit einem Mann einlässt – in den 1950er-Jahren, in denen Homosexualität noch verboten gewesen ist. Auf der Premiere erschien Harry ganz schick in Schwarz!

Am Dienstag fand in Los Angeles die Premiere der dramatischen Romanze statt. Dabei präsentierte sich der 28-Jährige in einem verhältnismäßig klassischen Look. Auf dem roten Teppich trug er einen schwarzen Anzug ohne Revers, dafür aber mit einem ledernen Taillengürtel. Dazu kombinierte der Brite eine ebenso schlichte schwarze Hose und Lackschuhe. Zusammen mit seinem Co-Star David Dawson, der in "My Policeman" ebenfalls die Hauptrolle spielt, posierte Harry auf dem roten Teppich.

In dem Streifen werden die Fans von Harry Styles noch um einiges mehr von dem "Watermelon Sugar"-Interpreten zu sehen bekommen. Bei den Dreharbeiten zog er sogar blank. "Ich war nackt in dem Film, aber es wird kein Penis in der finalen Version zu sehen sein. Da gibt's Popo", verriet der Musiker in der Radioshow "The Howard Stern Show".

Anzeige

Getty Images Harry Styles im März 2021, Los Angeles

Anzeige

Getty Images David Dawson und Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere in Los Angeles im November 2022

Anzeige

Getty Images Harry Styles am Filmset von "My Policeman"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de