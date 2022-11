Zu Halloween: Madonna verkleidet sich als sexy Herzkönigin

Madonna (64) legte sich für ihr Kostüm ordentlich ins Zeug. Im Netz präsentiert sich die Sängerin immer wieder sehr freizügig. So heizte sie ihren Fans vor einigen Wochen beispielsweise in einem Spitzenkorsett und einer Netzstrumpfhose ein. Auch anlässlich der gruseligen Jahreszeit schmiss sich die in Michigan geborene Musikerin in Schale und begeisterte mit ihrem Halloween-Look: Madonna verkleidete sich als sexy Herzkönigin.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 64-Jährige nun eine Reihe an Eindrücken der Halloween-Feierlichkeiten. Dabei begeisterte Madonna in einem ausladenden Kleid mit roter Corsage, in dem sie die aus Alice im Wunderland bekannte Herzkönigin verkörperte. Ihren Look rundete sie mit einem Zepter und einem auffälligen Kopfteil in Form eines Kreuzes ab. Augenscheinlich fühlte sich die "Like A Virgin"-Interpretin in ihrer Verkleidung auch mehr als wohl, denn sie gab einige berühmte Zitate der Romanfigur zum Besten. In ihrer Story war zudem zu sehen, dass sie mit ihren Kindern Stelle (10), Estere (10) und David (17) auf Süßigkeiten-Jagd ging und um die Häuser zog.

Schon am Sonntag hatte Madonna mit einem coolen Halloween-Look begeistert. Auf ihrem Social-Media-Account hatte sich die Musikerin als Zombie mit XXL-Dekolleté präsentiert, was bei ihren Abonnenten bestens ankam. "Königin von Halloween" oder "Du siehst wie immer umwerfend aus", lauteten nur einige begeisterte Kommentare unter ihrem Post.

