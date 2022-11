Nach Bier: Matthew Perry dachte, Penis funktioniert nicht

Matthew Perry (53) dachte, er kann keinen Sex haben. Die Karriere des Schauspielers begann 1994, als er in der Serie Friends die Rolle des Chandler Bing übernahm. Bereits mit 14 Jahren griff Matthew allerdings zum ersten Mal zur Flasche. Es folgte ein jahrelanger Kampf gegen die Drogen- und Alkoholsucht. Wegen seines Alkoholkonsums dachte der Schauspieler auch lange Zeit, sein Penis funktioniert nicht.

Matthew erinnerte sich in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" daran, wie er als Teenager versucht habe, Sex zu haben, aber "nicht konnte", weil er "vorher sechs Bier getrunken hatte". Anstatt den Zusammenhang zwischen dem Alkohol und seinen Geschlechtsteilen herzustellen, hielt sich der heute 53-jährige Schauspieler für "impotent". Er schrieb: "Ich lief in der Welt herum und dachte, Sex sei etwas für andere Leute. Und das für eine lange Zeit. Sex hörte sich furchtbar lustig an, aber er war nicht in meinem Arsenal."

Als der "Mr. Sunshine"-Darsteller jedoch begann, mit Carrie Fisher (✝60) auszugehen, und ihr von seiner "beschämenden Geschichte" erzählte, versicherte sie ihm, dass seine Erregungsprobleme nicht wieder vorkommen würden und "führte ihn zurück ins Bett". Er witzelte: "Natürlich, zwei Minuten lang purer Ruhm."

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry bei den Primetime Emmy Awards, 2012

Getty Images Carrie Fisher (†60) im Februar 2015 in Hollywood

