Vor der Scheidung: Charles und Diana stritten über Sexleben

König Charles III. (73) und Prinzessin Diana (✝36) führten alles andere als eine glückliche Ehe! Die Liebe zwischen dem damaligen Thronerben und der bürgerlichen Kindergärtnerin erlosch, noch während sie verheiratet waren. Einer der Gründe für ihre Trennung 1992 war die Affäre zu seiner jetzigen Frau Camilla (75). Das unglückliche Paar führte aber angeblich auch andere Diskussionen. Ex-Mitarbeiter der beiden berichteten jetzt, dass Charles und Diana lautstark über ihr Sexleben stritten!

Dianas und Charles' Streitigkeiten konnte man anscheinend selbst durch die dicken Palastmauern hören. In der Biografie "The King: The Life of Charles III" schreibt Journalist Christopher Andersen, dass Kammerdiener berichteten, wie die später verstorbene Prinzessin ihren damaligen Ehemann auf ihrem Anwesen Highgrove von Zimmer zu Zimmer verfolgte. "Warum willst du nicht mit mir schlafen?", soll Diana Charles gefragt haben. Auf ihre direkte Frage habe Charles nur geantwortet: "Ich weiß es nicht, Liebes. Vielleicht bin ich ja schwul." Der Thronerbe soll die sexuelle Beziehung zu seiner Frau nach Prinz Harrys (38) Geburt 1984 wegen Camilla eingestellt haben, was Diana angeblich zur Weißglut trieb.

Ihre Streitigkeiten mit Geschrei und Worten voller Hass sollen so schlimm gewesen sein, dass Diana ihrem Mann versprach: "Du wirst nie König sein! William wird auf deine Mutter folgen. Ich werde dafür sorgen!" Sogar das Sicherheitspersonal habe Angst gehabt, dass die beiden sich im Eifer des Gefechts gegenseitig oder sogar selbst verletzen würden. "Gewalt schien unvermeidlich", soll ein ehemaliger Leibwächter gesagt haben.

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles, 1983

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana mit ihrem Sohn Prinz Harry, 1984

ActionPress Marianne von Weizsäcker, Prinzessin Diana und Prinz Charles in Bonn, 1987

