Belästigungsvorwürfe: Martin Fuhsy meldet sich zu Wort!

Martin Fuhsy teilt ein Statement! In der diesjährigen Ausgabe von Are You The One – Reality Stars in Love war der TV-Star mit von der Partie. Vor wenigen Wochen machten dann aber unschöne Anschuldigungen um ihn die Runde: Temptation Island V.I.P-Beauty Kate Merlan (35) behauptete, dass der Freund ihres Noch-Ehemannes Jakub (27) sie in einem Club ohne ihr Einverständnis geküsst hätte. Danach warfen ihm weitere Frauen sexuelle Belästigung vor. Martin schwieg dazu bisher – änderte das nun aber!

In seiner Instagram-Story meldete er sich nun zu Wort. "Zuallererst möchte ich klarstellen, dass ich mich mit Frauenfeindlichkeit in keinster Weise identifizieren kann", stellte Martin klar. Er verhalte sich Frauen gegenüber stets "respektvoll und achtsam" – auch auf schriftlichem Wege. "Ich möchte dazu betonen, dass jeglicher Schriftverkehr auf Gegenseitigkeit beruhte. Und die Art und Weise des Schriftverkehres nie negativ oder unangemessen vom Gegenüber persönlich angemerkt wurde", schrieb der Kuppelshow-Kandidat weiter.

"Da ich in einem sehr wohlbehüteten und liebevollen Zuhause und Umfeld aufgewachsen bin, ist es mein Naturell, diese Herzlichkeit auch anderen zu vermitteln oder gar weiterzugeben. Ohne jegliche Absichten", erklärte Martin weiterhin dazu. Das sei auch zuletzt bei "Are You The One" ersichtlich gewesen. "Ich verbitte mir etwaige Unterstellungen anderer Art", beendete er sein Posting.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2022

Anzeige

Instagram / martinfuhsy Jakub Jarecki und Martin Fuhsy im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / martinfuhsy Martin Fuhsy, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de