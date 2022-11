Kate Merlan tobt: Martin Fuhsy hat keine Eier in der Hose

Kate Merlan (35) kocht vor Wut! Die Influencerin ist kurz nach der Trennung von Noch-Ehemann Jakub (27) feiern gewesen. Dort traf sie auf ihren Ex und seinem Kumpel Martin Fuhsy. Kate machte nach dem Abend publik, dass Jakubs Begleitung sie ohne ihr Einverständnis geküsst habe. Danach meldete sich eine ganze Reihe weiterer TV-Stars, die ähnliche Situationen mit Martin erlebt hätten. Der hat sich nun zu den Belästigungsvorwürfen geäußert, sie aber abgestritten. Sein Statement macht Kate jetzt richtig sauer!

Auf Instagram meldet sich Kate verärgert bei ihren Fans: "Ich bin sehr entsetzt, nachdem ich gerade das Statement von Martin gesehen habe", gibt sie zu. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin sei aber nicht überrascht: "Ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe von vornherein gesagt, zu 100 Prozent, er wird sich nicht entschuldigen." Eine Entschuldigung sei das Mindeste gewesen, was die 35-Jährige von ihm erwartet hätte. "Dieser Mensch hat keine Eier in der Hose [...] Ich hab keine Worte. Es ist so armselig, Leute."

Martin stellte nämlich unmittelbar zuvor auf Instagram klar: "Zuallererst möchte ich klarstellen, dass ich mich mit Frauenfeindlichkeit in keiner Weise identifizieren kann." Sein Verhalten gegenüber Frauen sei stets "respektvoll und achtsam". Aus dem Grund appelliert die Love Island-Bekanntheit an die Öffentlichkeit: "Ich verbitte mir etwaige Unterstellungen anderer Art."

Anzeige

Instagram / martinfuhsy Jakub Jarecki und Martin Fuhsy im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan

Anzeige

Instagram / martinfuhsy Martin Fuhsy, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de