"Hochzeit auf ersten Blick"-Olli und Michaela hatten Sex!

Zwischen Oliver und Michaela scheint es so richtig gefunkt zu haben! Der Restaurantmanager und die Justizvollzugsbeamtin gaben sich vor Kurzem das Jawort. Das erfolgte aber nicht auf konventionellem Wege – das Paar fand bei Hochzeit auf den ersten Blick zueinander und heiratete, ohne sich vorher gesehen zu haben. Dennoch sprühten direkt von Anfang an die Funken. Und offenbar scheint es bei Oliver und Michaela tatsächlich auf allen Ebenen zu passen: Sie hatten nämlich Sex!

Beim gemeinsamen Frühstück lassen die Eheleute den vorherigen Abend Revue passieren. Beiden scheint der Abend gut gefallen zu haben. "Unsere Übernachtung war sehr schön. Man lernt sich ja quasi auf allen Ebenen besser kennen, würde ich mal sagen", deutete Michaela an, woraufhin Oliver deutlicher wurde: "Ich würde mal sagen, wir sind intim geworden." Offenbar lief der erste Sex richtig gut, wie die Blondine anschließend deutlich machte: "Bis jetzt kann ich da nicht klagen!"

Dass Oliver in Michaela seine Traumfrau gefunden hat, betonte der 43-Jährige bereits mehrfach: "Sie hat das gewisse Etwas, was ich immer gesucht habe. Ihre Augen sind interessant, das Lächeln steckt an. Das Wesen, alles von ihr. Wie sie sich gibt, wie sie ist – offen, ehrlich, lustig, direkt – eigentlich alles, was ich immer gesucht habe", schwärmte er.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Oliver und Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela und Oliver

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de