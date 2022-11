Masturbierte Chris Broy im Netz? Ex Eva findet es lustig

Was hat es damit auf sich? Chris Broy (33) sorgte vergangene Nacht für ordentlich Aufsehen: Auf dem Social-Media-Account des Reality-TV-Stars soll ein Video geteilt worden sein, in dem mutmaßlich er sich beim Masturbieren filmte. Mittlerweile wurden die Clips jedoch wieder gelöscht – doch viele Fans hatten den Post bereits gesehen. So offenbar auch seine Ex Evanthia Benetatou (30). Jetzt reagierte sie auf die vermeintlichen Aufnahmen ihres Ex-Freundes!

"Ich kann mich nicht zurückhalten, ich kann nicht so tun, als hätte es dieses Thema nie gegeben!", fing die einstige Bachelor-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story an. Sie ist fassungslos, doch nimmt das Ganze auch mit Humor und lachte: "Das kann wohl auch den Besten passieren! Ich möchte ihn jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber ich kann das jetzt auch nicht gut oder böse heißen. [...] Ich nehm's mit Humor und ich kann nicht aufhören zu lachen."

Mittlerweile meldete sich auch Chris selbst dazu zu Wort. Doch er hielt sich vage: "Vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht wurde ich gehackt und jeder will mir schaden [...], vielleicht war es ein Prank, oder vielleicht ist es Manuel Neuer." Ob das Video wirklich ihn zeigt, will der Kampf der Realitystars-Teilnehmer also nicht weiter ausführen.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2022

