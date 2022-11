Penis-Video auf Insta? Jetzt meldet sich Chris Broy zu Wort

Chris Broy (33) hat heute für ordentlich Trubel in den sozialen Medien gesorgt! Auf dem Netz-Profil des ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidaten wurde in der vergangenen Nacht offenbar einen Clip veröffentlicht, in dem er mutmaßlich seinen Penis zeigt und masturbiert. Inzwischen ist das Video zwar wieder gelöscht – doch bei seinen Fans bleiben so einige Fragezeichen. Jetzt äußerte sich Chris höchstpersönlich zu dem vermeintlichen Penis-Clip!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Ex von Evanthia Benetatou (30) jetzt ein Statement. "Vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht wurde ich gehackt und jeder will mir schaden [...], vielleicht war es ein Prank, oder vielleicht ist es Manuel Neuer", scherzte der Vater eines Sohnes und betonte zudem: "Ganz egal, was ich sage, jeder wird sowieso seine eigene Geschichte sagen und denken, daher ist es egal." Er nehme die ganze Situation einfach mit Humor.

Egal, was an dem Trubel rundum das Nackt-Video letztendlich wirklich dran ist – laut Chris habe die Situation immerhin eine gute Sache. "Ihr startet mit anderen Gedanken in die Woche, als mit dem ganzen negativen Mist, der sonst um uns oder bei euch gerade existiert", machte er deutlich.

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2022

