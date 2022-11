Mama stolz: Chris Evans zum "Sexiest Man Alive 2022" gekürt

Auch in diesem Jahr wurde die Krone für den "Sexiest Man Alive" verliehen. Zuletzt erhielt Paul Rudd (53) die begehrte Auszeichnung. Die Ehrung nahm der Schauspieler ganz bescheiden an und meinte zu wissen, dass die Entscheidung sicherlich einige Menschen verwundert hätte. Immerhin war auch seine Frau überrascht, als er den Titel gewann. Nun ist es an der Zeit – ein neuer Kandidat darf sich für ein Jahr "Sexiest Man Alive" nennen.

Das People Magazin hat den begehrten Titel diesmal an Schauspieler Chris Evans (41) vergeben. Er müsse sich selbst erst an den Namen gewöhnen – doch eine Person freut sich mit Sicherheit: "Meine Mutter wird so glücklich sein. Sie ist stolz auf alles, was ich mache, aber das ist etwas, womit sie wirklich angeben kann." Diese fügte jedoch hinzu, dass sie gar nicht überrascht war, als sie hörte, welchen Titel ihr Sohn nun tragen darf.

Während des Interviews sprach Chris auch über seine Schauspielkarriere, denn er sei bereit, ein wenig kürzerzutreten: "Der schönste Aspekt meiner Karriere ist im Moment, dass ich mich sicher genug fühle, um den Fuß vom Gas zu nehmen", erklärte er. "Ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr Freiheit zu haben, um mir eine Auszeit von der Branche zu nehmen und trotzdem Projekte zu finden, die meinen kreativen Appetit befriedigen, wenn ich zurückkomme."

Getty Images Paul Rudd, Schauspieler

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Chris Evans, Februar 2019

