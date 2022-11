Nur Freunde? So steht Yasin Mohamed zu Ex-Partnerin Alicia

Yasin Mohamed (31) und Alicia Costa Pinhero werden immer noch miteinander in Verbindung gebracht. Der Basketballer und die Sängerin nahmen als Paar an Temptation Island teil. Ihre Beziehung hielt dem TV-Format nicht stand. Die beiden trennten sich. Trotz des Liebes-Aus wurden sie bereits einige Male gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet, weswegen Fans spekulierten, ob die zwei nicht wieder zusammen sind. Jetzt klärte Yasin auf, wie er zu Alicia steht!

"Ich denke, es ist kein Geheimnis, das Alicia und ich uns verstehen", stellte Yasin in seiner Instagram-Story klar. "Ihr dürft nicht vergessen, wir kennen uns auch mittlerweile schon knapp zehn Jahre, wir wohnen in der gleichen Stadt und haben viele gemeinsame Freunde", erklärte der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat.

Yasin äußerte sich jedoch nicht dazu, ob zwischen ihm und Alicia die Chance auf ein Liebes-Comeback besteht. Doch was müsste die zukünftige Freundin des Sportlers mitbringen? "Wer sagt, dass nur der Charakter zählt und Aussehen egal ist, dem glaube ich nicht. Ich schaue schon sehr aufs Aussehen, aber bringt halt auch nichts, wenn der Charakter für den Arsch ist", gab Yasin offen zu.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, Sängerin

TVNOW Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed bei "Temptation Island"

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Darsteller

