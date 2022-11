Selten: Matthias Schweighöfer und Ruby teilen sexy Kussfotos

Bei Matthias Schweighöfer (41) und Ruby O. Fee (26) geht es ordentlich zur Sache! Die beiden Schauspieler sind schon eine ganze Weile lang ein Paar: Anfang 2019 machten sie ihre Liebe offiziell und sind immer noch überglücklich. Trotzdem gehen die beiden "Army of Thieves"-Stars mit Einblicken in ihr Liebesleben eher sparsam um. Nun überraschten Matthias und seine Ruby ihre Fangemeinde aber mit überaus heißen Schnappschüssen!

Im Rahmen einer Werbekampagne für die Luxusschmuckmarke Tiffany & Co. entstanden ziemlich intime Aufnahmen – die Fotos teilten Matthias und Ruby auf Instagram. Darauf küssen die zwei sich leidenschaftlich, der Blondschopf hat den Oberschenkel seiner Freundin dabei fest im Griff. So innig präsentieren die Turteltauben sich selten.

Bei ihren Fans kamen die Bilder jedenfalls ziemlich gut an. In der Kommentarspalte des Beitrags wurden Matthias und Ruby mit Komplimenten nur so überhäuft. "Schau mal einer an! Wenn ihr zwei nicht supersüß und supersexy seid, weiß ich auch nicht mehr!" oder "Wie heiß können bitte Fotos sein...", schwärmten die Fans unter dem Beitrag.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Juni 2022 in Berlin

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im März 2022

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im November 2021

