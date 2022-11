Fans total happy: Chris Evans ist der "Sexiest Man Alive"!

Chris Evans' (41) Fans flippen total aus! Der in Boston geborene Schauspieler wurde 2011 als Captain America über Nacht zum Star. Seither war der Marvel-Held in zahlreichen Filmen zu sehen – zuletzt bewies er in dem Netflix-Streifen "The Gray Man", dass er auch die Rolle des Bösewichtes übernehmen kann. Auf dem roten Teppich bringt der Hottie die Frauenherzen zudem mit seiner charmanten Art und seinen strahlend blauen Augen zum Schmelzen. Nun wurde Chris wenig überraschend zum "Sexiest Man Alive" gekürt – na, da ist Mama Lisa bestimmt mächtig stolz. "Das ist etwas, womit sie wirklich angeben kann", scherzte der "Knives Out"-Star gegenüber dem People Magazin.

