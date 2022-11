Für neue GNTM-Staffel: Heidi tanzt in einem sexy Leder-Look!

Heidi Klum (49) ist schon jetzt wieder total im Germany's next Topmodel-Fieber! Der Grund: Die Dreharbeiten zur nächsten Staffel der Castingshow haben bereits begonnen. In diesem Jahr startet die spannende Reise für die 30 Kandidatinnen anders als in der Vergangenheit direkt in der US-amerikanischen Metropole Los Angeles. Auch bei diesem Dreh setzt die Chefjurorin wie gewohnt auf sexy Looks: Heidi posierte am GNTM-Set jetzt in einem heißen Leder-Outfit!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 49-Jährige jetzt eine ganze Reihe an Schnappschüssen, die sie beim Dreh ihrer Castingshow zeigen: Auf den Fotos trägt das Topmodel einen braunen Leder-Zweiteiler mit hellen Flecken, während die Beauty durch das Studio tanzt. Zu dem coolen Outfit kombinierte Heidi farblich passende High Heels. "GNTM 2023. 18. Staffel", betitelte sie das Posting kurz und knapp und brachte zudem ihre Freude zum Ausdruck: "Jetzt geht's los!"

Schon jetzt dürfte klar sein, dass sich die Fans bei GNTM nicht nur wieder auf aufregende Shootings und spannende Walks freuen dürfen – auch Heidis Garderobe hält garantiert wieder das eine oder andere Highlight bereit! Vor wenigen Tagen teilte die Modelmama beispielsweise einen ersten Clip vom Set, in dem sie ein silberfarbenes Glitzertop und eine kakifarbene Cargohose trägt.

Getty Images Heidi Klum bei der "Jurassic World Dominion" Premiere

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel

Instagram / heidiklum Heidi Klum im November 2022

