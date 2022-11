Vanessa Hudgens: Vom süßen Teenie-Mädchen zur sexy Frau

Vanessa Hudgens (33) hat eine stylishe Entwicklung durchlebt! Der Disney-Star ist bekannt geworden durch seine Rolle der Gabriella Montez in High School Musical. Dort spielte sie ein süßes Teenie-Girl, das sich Hals über Kopf in ihren Mitschüler Troy Bolton verguckte. Die Lovestory ist jetzt ganze 16 Jahre her. Seitdem hat sich die Schauspielerin ziemlich verändert. Statt süß setzt sie nun anscheinend auf verführerisch!

Bei den CFDA Fashion Awards in New York tauchte Vanessa jetzt auf dem Red Carpet auf. Dort setzte sie auf ein Minimum an Kleidung, das einen maximalen Hingucker garantierte. Zu dem maßgeschneiderten schwarzen Rock von Vera Wang kombinierte sie einen schwarzen Spitzen-BH. Den dunklen Look vervollständigte die Amerikanerin mit tiefschwarzen Krallen und einem dramatischen, dunklen Make-up.

Nach dem Auftritt bei den Awards präsentierte die 33-Jährige ihren neuen Look stolz auf Instagram. "Eine besondere Nacht. Danke, CFDA und Vera Wang, dass ihr mich immer so sexy macht" , schrieb sie. Nicky Hilton und Modern Family-Darstellerin Sarah Hyland (31) waren von Vanessas Look begeistert. Sie nannten ihn "ikonisch". Andere Fans schwärmten, wie "wunderschön" Vanessa aussah und dass sie "in Vera Wang immer perfekt aussieht".

Getty Images Vanessa Hudgens im Januar 2009

Getty Images Vanessa Hudgens im November 2022

Getty Images Vanessa Hudgens auf einem Event im November 2022

