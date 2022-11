Unfall auf Konzert von Kid Cudi! Fans fielen fünf Meter tief

Der gestrige Abend nahm eine unerwartete Wendung für die Fans von Kid Cudi (38)! Der US-Rapper, der 2008 mit seinem Song "Day ‘n’ Nite" seinen Durchbruch feierte, ist heute weltweit erfolgreich. Aktuell befindet der Musiker sich auf seiner "To The Moon"-Welttournee. Am Samstag war nun Berlin an der Reihe. Doch das Konzert wurde von einem üblen Vorfall überschattet: Zwei Fans haben sich während Kid Cudis Auftritt schwer verletzt!

Das berichtet jetzt Bild: Zwei Konzertbesucher sind etwa fünf Meter tief vom Oberrang der Berliner Verti Music Hall in die Tiefe gestürzt – und haben sich dabei schwere Verletzungen zugezogen! Die beiden Fans wurden hinterher in Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem fiesen Sturz kam, ist bisher unklar. Die Berliner Polizei soll ermitteln. Kid Cudi hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Im August sorgte der 38-Jährige bereits für Aufregung – und zwar mit einem äußerst freizügigen Magazin-Cover! Nur mit einer Socke über dem Penis posierte er für die Titelseite des Esquire. In der Ausgabe erklärte er dazu: "Ich kann wirklich sagen, mit 38, dass ich mich selbst liebe. Und das hätte ich vor sechs Jahren nicht sagen können. Jetzt kann ich das selbstbewusst sagen und das sieht man."

Kid Cudi im Mai 2022 in Los Angeles

Kid Cudi, Musiker

Kid Cudi, CFDA Fashion Awards 2021

