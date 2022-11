Ben Melzers Management reagiert auf Vorwurf von Jan Leyk!

Zwischen Jan Leyk (38) und Benjamin Melzer liegt weiterhin Ärger in der Luft! Weil Jan Ben, der biologisch als Frau geboren wurde, im Juli als "Freundin" betitelt hatte, zofften die beiden sich heftig. Die Männer waren so sauer aufeinander, dass sie ihren Streit vor Gericht fortsetzten. Deshalb wirft Jan seinem einstigen Kumpel vor, wegen ihm vor dem Ruin zu stehen. Jetzt reagiert Bens Management auf die Anschuldigung!

Gegenüber Promiflash teilt Bens Management mit: "Versetzt man sich in die Lage von Ben und seiner Geschichte, ist sein Handeln durchaus zu verstehen." Es gäbe Grenzen und die habe der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller definitiv überschritten. "Jans Verhalten ging gar nicht! Und jetzt trägt er die Konsequenz", ist es der Ansicht. "Wir stehen da absolut vor, neben und hinter Ben", stärkt das Management des Models seinem Schützling den Rücken.

In seiner Instagram-Story erklärte Jan, dass er wegen Ben in großen finanziellen Problemen stecke: "Ich bin mental und körperlich am Ende [...] Mit dem Fall Melzer versus Leyk werde ich final in die Knie gezwungen." Rund 65.000 Euro habe der 38-Jährige bislang schon für den Rechtsstreit ausgegeben. Davon wolle er sich aber nicht unterkriegen lassen und glaube fest daran, dass er "diese Herausforderung irgendwie meistern" werde.

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Influencer

Anzeige

Getty Images Jan Leyk, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de