Heiß, heißer, Gerda Lewis! Sie postet sexy Unterwäsche-Show

Sie zeigt, was sie hat! Gerda Lewis (29) hat sich seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel und ihrem Einsatz als Bachelorette eine beachtliche Community auf den sozialen Netzwerken aufgebaut. Ihre Fans nimmt sie gerne mit in ihren Alltag – und geizt normalerweise auch nicht mit ihren Reizen! Häufig posiert sie im Bikini oder zeigt sich in heißer Unterwäsche. Jetzt teilte Gerda mal wieder eine Reihe von Unterwäsche-Pics.

Auf Instagram teilte sie eine Collage aus vier Bildern, auf denen sie sich selbst im Spiegel fotografiert. In weißen Dessous setzt die Influencerin ihre schönen Kurven perfekt in Szene und schreckt auch vor Close-ups ihres Körpers nicht zurück. "Ich werde nie dazugehören, das ist eine meiner besten Eigenschaften", schrieb Gerda selbstbewusst zu den Fotos.

Die Fans waren ganz begeistert von dem hübschen Anblick – und auch die Influencer-Kolleginnen kommentierten fleißig. "Superschön. Möchte auch wieder diese Hammerfigur", äußerte sich Christin Kaeber (33) sehnsüchtig. "Bin verliebt in deinen Körper", schwärmte Michèle de Roos. Und auch Paulina Ljubas (25) stimmte in die Lobeshymne ein.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-Bachelorette

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2022 in Köln

