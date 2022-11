Leon verrät: Fabian sprach bei "Prince Charming" nur von Sex

Fabian Fuchs hatte bei den Gesprächen am Prince Charming-Set offenbar ein schlüpfriges Lieblingsthema! Der Berliner sucht in der beliebten Kuppelshow nach seinem Mr. Right: Inzwischen kämpfen im Halbfinale nur noch vier Kandidaten um das Herz des Fitness-Fans. Der Student Leon hat seine Koffer bereits auf eigenen Wunsch gepackt. Etwa unter anderem, weil ihn die Themen in den Gesprächen mit dem Prinzen nervten? Leon verriet jetzt nämlich, dass Fabian am "Prince Charming"-Set ständig über Sex gesprochen hat...

In einem neuen YouTube-Video des Webvideoproduzenten Nico Abrell ließ Leon jetzt seine Zeit bei "Prince Charming" Revue passieren – und dabei ging er auch auf die Unterhaltungen mit dem Prinzen ein. "Das Thema Sex ist für ihn ja irgendwie der treibende Motor", betonte der 22-Jährige und fügte hinzu: "Er hat gefühlt nichts anderes zu bereden. Ich dachte mir irgendwann: 'Es ist auch genug.'"

Das Thema Sex habe Leon sogar so sehr genervt, dass er sich zurückzog. "Ich konnte irgendwann nicht mehr", berichtete er und erklärte: "Man sieht mich auch bei ganz vielen dieser Gruppenszenen nicht, da war ich nicht dabei, weil ich mir mal noch einen Drink geholt hab oder mich irgendwo anders hingesetzt habe."

