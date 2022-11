Prozess gegen Benjamin Melzer: Steht Jan Leyk vor dem Ruin?

Jan Leyk (38) macht offenbar eine schwere Zeit durch! Der einstige BTN-Darsteller hat seit einigen Monaten Streit mit Benjamin Melzer. Letzterer wurde biologisch als Mann geboren. Als der Kampf der Realitystars-Kandidat ihn im Juli als "Freundin" betitelte, eskalierte es zwischen den beiden. Daraufhin zogen sie wohl vor Gericht. Das kostete Jan eine Menge Geld – steht er nun kurz vor dem Ruin?

In seiner Instagram-Story teilte er ein langes Statement und schilderte seine momentane Lage. "Ich habe Angst vor dem, was kommt. Angst davor, meine Frau noch trauriger zu sehen. Angst davor, mein Zuhause zu verlieren. Angst davor, nicht mehr kreativ sein zu können. Dabei wollte ich immer anderen ihre Ängste nehmen und stark für euch sein", schrieb Jan und deutete darauf hin, schwere finanzielle Probleme zu haben. Denn dann zählte er auf, wie viel er anscheinend für den Prozess gegen Ben geblecht habe.

Laut dem 38-Jährigen sind es rund 65.000 Euro, die mittlerweile an Kosten entstanden sind. "Ich bin mental und körperlich am Ende. [...] Mit dem Fall Melzer versus Leyk werde ich final in die Knie gezwungen. [...] Das alles wegen einer lustigen Story über einen meiner besten Freunde und dem Whirlpoolbild der beiden inklusive der Bezeichnung "Freundin" sowie dem daraus resultierenden Kindergarten", führte Jan aus, aber betonte auch, dass er "diese Herausforderung irgendwie meistern" würde.

Instagram / leykenda Collage: Jan Leyk und seine Freundin im August 2022

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Reality-TV-Star

RTLZWEI Jan Leyk, Ex-"Kampf der Realiystars"-Kandidat

