So sexy gratuliert Kourtney Kardashian Travis zum Geburtstag

Kourtney Kardashian (43) schickt ihrem Mann heiße Geburtstagsgrüße! In Travis Barker (47) hat die Reality-TV-Ikone ihren Mann fürs Leben gefunden und gab ihm in diesem Jahr gleich zweimal das Jawort. Nach einer spontanen und inoffiziellen Heirat in Las Vegas folgte Mitte Mai noch eine romantische Trauung im italienischen Portofino. Zum 47. Geburtstag gratulierte Kourtney ihrem Gatten jetzt mit einer hotten Fotoreihe!

Via Instagram teilte die 43-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen sie ein knappes enges Kleid trägt, unter dem teilweise sogar ihr Höschen hervorblitzt. Der Blink 182-Drummer wiederum wirkt sichtlich angetan und umfasst die Beine seiner Frau. "Ich bin unendlich dankbar für den Tag, an dem du geboren wurdest. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann meiner Träume, meinen Seelenverwandten. Du hast mein Leben für immer verändert", schrieb die Unternehmerin zu dem Beitrag.

Auch der Rest der Familie meldete sich zum Ehrentag des Musikers im Netz. Unter anderem Kourtneys Mutter Kris Jenner (67) fand liebe Worte für ihren Schwiegersohn. "Du bist der tollste Vater, Stiefvater, Ehemann, Onkel, Sohn und Freund! Du bist so freundlich, aufmerksam, großzügig, kreativ, talentiert, und ich bin so glücklich, dich als Teil unserer Familie zu haben!", schrieb die Momagerin an Travis gerichtet.

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Mann Travis Barker

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Travis Barker, 2021

