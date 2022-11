Nach Trennung: Hanna Schlönvoigt zeigt sich sexy im Netz!

Hanna Schlönvoigt (26) weiß, wie man mit seinen Reizen spielt! Die Beauty und Jörn Schlönvoigt (36) gaben sich 2018 das Jawort. Doch leider war ihre Liebe – trotz ihrer gemeinsamen Tochter Delia – nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im vergangenen Oktober gaben sie bekannt, sich voneinander getrennt zu haben. Doch die Influencerin bläst wohl keine Trübsal: Hanna teilte nun ein Video, in dem sie sich sexy in Szene setzte!

Auf Instagram postete das Model ein Video, das sie in einem knappen weißen Bikini mit Cut-outs zeigt. Das kombinierte die 26-Jährige mit einer dunklen Lederjacke, die auf Brusthöhe einen weißen und einen roten Streifen hat. In diesem Outfit posierte sie für die Kamera und setzte ihren Körper dabei gekonnt in Szene. "Mein Traum seit meiner Kindheit? Eine Action-Heldin sein", schrieb die Ex von Jörn unter ihren Beitrag.

Ob Giovanni Angiolini Hannas Post wohl gefallen wird? Denn vor wenigen Tagen wurden der Arzt und die Mama gemeinsam in Mailand gesichtet. Doch das ist nicht alles: Die beiden hätten sogar Händchen gehalten und herumgeknutscht! Eine Beziehung bestätigten die Turteltauben allerdings noch nicht.

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im November 2022

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit Töchterchen Delia, 2020

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im November 2022

