Das Sexleben von Robbie Williams und Ayda ist "komplett tot"

Ayda Field (43) gewährt einen intimen Einblick in ihr Sexleben mit Robbie Williams (48). Im Jahr 2010 waren die türkisch-US-amerikanische Schauspielerin und der britische Sänger vor den Traualtar getreten. Wie verliebt die zwei noch immer ineinander sind, teilen die Eltern von drei gemeinsamen Kindern stolz mit privaten Schnappschüssen aus ihrem Alltag im Netz. Doch eine Sache kommt zwischen den Eheleuten offenbar mächtig zu kurz. Zwischen Ayda und Robbie läuft es nicht mehr im Bett!

In ihrem Podcast "Postcards from the Edge" verriet Ayda, dass das Sexleben mit ihrem Ehemann Robbie "komplett tot" sei. Das liege laut der 43-Jährigen vor allem an ihren drei Kids. Immerhin sei das gemeinsame Schlafzimmer des Ehepaares einst ein Ort "körperlicher Bedürfnisse" gewesen – heute sei jegliche Romantik "vollständig von den Kindern ausgelöscht" worden. Außerdem treibe Robbies Schnarchen seine Liebste teilweise an den Rand des Wahnsinns, sodass ihr jede Lust auf Zärtlichkeit vergeht.

In einem Interview mit Grazia offenbarte der "Let Me Entertain You"-Interpret erst kürzlich, was sich in Sachen Sex im Laufe der Jahre verändert habe. Vor seiner Ehe mit Ayda soll es Robbie sehr genossen haben, Sex mit Fremden zu haben. Heute weiß der 48-Jährige jedoch, dass ihm seine Gattin alles gibt, was er braucht – und fügte hinzu, dass er seit seiner Ehe jedoch keinerlei Verlangen mehr danach habe, mit Unbekannten zu schlafen.

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Oktober 2018 in London

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field Williams, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de