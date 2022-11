Pietro Lombardis Sex-Aussage über Alessio: Sarah reagiert!

Der werdende Zweifach-Papa Pietro Lombardi (30) sorgt im Moment mit einer Aussage für zahlreiche Schlagzeilen! Der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 hat nämlich betont, dass er stolz wäre, wenn sein Sohn im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal Sex hätte. Bei einer Tochter sähe das seiner Meinung nach jedoch ganz anders aus. Die Mutter seines Sohnes Alessio Lombardi (7) ist von dieser Haltung alles andere als begeistert: Sarah Engels (30) reagierte jetzt mit einer klaren Ansage auf Pietros Sex-Aussage!

Sarah meldete sich jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort und bat ihre Fans um Verständnis, dass sie zu diesem Thema kein ausführliches Statement abgeben wird. "Allerdings möchten wir aufgrund unserer Fürsorgepflicht klarstellen, dass wir uns als Familie von solchen Aussagen ganz klar distanzieren und eine andere Wertevermittlung anstreben", betonte sie im Namen von ihrem Mann Julian (29) und sich.

Auch Pietros Verlobte Laura Maria Rypa (26) – mit der er im Moment seinen zweiten Sohn erwartet – ist von dieser Denkweise nicht angetan. "Ich finde das nicht schön, wenn unser Sohn jeden Tag mit einer anderen nach Hause kommt!", stellte sie in ihrem Podcast "Laura und Pietro – On Off" klar.

