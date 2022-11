Total sexy: Palina Rojinksi funkelt und strahlt auf Event!

Palina Rojinski (37) beweist mal wieder ihr Händchen für Fashion! Die Influencerin und TV-Bekanntheit fällt allein schon aufgrund ihrer Haarfarbe auf. Seit Jahren glänzen ihre Haare in einem Erdbeerblond – es ist mittlerweile wohl schon zu ihrem Markenzeichen geworden. Aber auch ihre Outfits können sich immer sehen lassen. Auf einem Event in Berlin erschien sie nun mal wieder ziemlich sexy: Palina präsentierte ihre definierten Beine in diesem Funkel-Look!

Für eine Veranstaltung im KaDeWe schmiss sie sich so richtig in Schale. Palina trug eine transparente, glitzernde und in verschiedenen Farben funkelnde Hose. Dazu kombinierte sie einen längeren, taillierten Blazer in Schwarz. Ihre Wuschelmähne hatte sie zu einem Messy-Bun zusammengebunden. Doch nicht nur ihr Outfit leuchtete – denn auch das Gesicht der Circus HalliGalli-Bekanntheit strahlte total für die Fotografen.

Palina war aber nicht der einzige prominente Gast an dem Abend. Sie posierte nämlich auch mit dem Influencer Riccardo Simonetti (29) und funkelte mit ihm quasi um die Wette. Er entschied sich ebenfalls für ein Glitzer-Piece – und sein Hemd ließ auch einiges durchschimmern.

AEDT / ActionPress Palina Rojinski, Influencerin

AEDT / ActionPress Palina Rojinski und Riccardo Simonetti in Berlin, November 2022

AEDT / ActionPress Riccardo Simonetti in Berlin, 2022

