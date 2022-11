Total sexy: Georgina Rodríguez posiert mit XXL-Beinschlitz!

Georgina Rodríguez (28) zeigt, was sie zu bieten hat! Seit 2016 ist die Balletttänzerin mit dem Profi-Kicker Cristiano Ronaldo (37) liiert. Doch im vergangenen April trübt ein trauriger Schicksalsschlag das Glück des Traumpaares: Georgina wurde zum zweiten Mal Mutter und brachte Zwillinge zur Welt. Doch eines der Babys verstarb kurz nach der Geburt. Seitdem kämpfte sie sicherlich häufig mit dem Verlust ihres Nachwuchses. Jetzt genoss Georgina aber einen Auftritt auf dem roten Teppich und posierte mit XXL-Schlitz!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte Georgina am vergangenen Mittwoch die "The 2022 Latin Recording Academy Person of the Year"-Gala: In einem hellblauen, trägerlosen Kleid und XXL-Schlitz posierte das Model für die Fotografen. Dazu kombinierte die 28-Jährige glitzernde High Heels und dazu passenden silberfarbenen Schmuck. Ihre dunklen Haare band sich Georgina zudem zu einem strengen Dutt zusammen.

Auch für ihren Lebensgefährten war der Abschied des gemeinsamen Kindes nicht leicht – doch Georgina und Cristiano sind stets füreinander da: "Ich habe immer gute Unterstützung von meiner Familie. Und Georgina sagte mir: 'Geh, geh spielen, geh und genieße das, was du gerne tust. Das wird dir helfen, die Situation ein wenig zu vergessen'", verriet der 37-Jährige in einem Interview mit Piers Morgan (57) auf TalkTV.

