Sex mit 13 okay? Sarah Engels reagiert auf Pietros Aussage!

Sarah Engels (30) lässt dies nicht unkommentiert! Ihr Ex Pietro Lombardi (30) meinte nun in seinem Podcast "Laura und Pietro - ON OFF", dass er stolz wäre, wenn sein Sohn im jungen Alter Sex haben würde. Mit Sarah hat er den gemeinsamen Sohn Alessio – und sie findet diese Aussage wohl alles andere als witzig. Daher erklärte sie nun im Netz: "Wir möchten aufgrund unserer Fürsorgepflicht klarstellen, dass wir uns als Familie von solchen Aussagen ganz klar distanzieren und eine andere Wertevermittlung anstreben."

