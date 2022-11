An diesen pikanten Orten hatte YouTuberin Dagi Bee schon Sex

Dagi Bee (28) plaudert überraschend intime Storys aus! Seit 2018 ist die YouTuberin mit ihrer großen Liebe Eugen Kazakov (28) verheiratet. Die zwei führen eine superglückliche Ehe, die vor rund einem Jahr auch ihren Sohnemann Nelio hervorgebracht hat. Auch im Schlafzimmer scheint es bei den beiden nach wie vor heiß herzugehen: Dagi verriet jetzt die pikantesten Orte, an denen sie und Eugen schon miteinander geschlafen haben...

In ihrem Podcast "Kaffee mit Zitrone" kitzelten ihre Freundinnen Paola Maria (29) und Tina Dzialas folgende Anekdote aus Dagi heraus: "Das war 2019 auf Ibiza. Es ist sehr viel Alkohol geflossen zu zweit...", begann die 28-Jährige. "Neben dem Haus waren noch zwei andere Häuser, die auf jeden Fall sehr belebt waren. Es war am Pool. Die Tatsache, dass das von jeder Seite ersichtlich gewesen wäre, war mir in dem Moment egal, weil der Alkoholpegel gestimmt hat", gab Dagi zu. Was ihr im Nachhinein besonders peinlich ist? "Da waren Fans, die waren jung – und ich weiß nicht, ob sie das gesehen haben! Und das habe ich aber später erst gecheckt."

Ein anderes Mal hätten Dagi und Eugen es an einem öffentlichen Ort auf Sardinien getan – lustigerweise im Rahmen von Paolas damaliger Hochzeit. "Das war im Auto. Das Lustige war, wir sind weggefahren und haben uns irgendwo hingestellt, [...] auf einen langen Feldweg und dann kam einfach die Polizei!", berichtete die Blondine aufgebracht. "Irgendjemand hat da reingeleuchtet!", erinnerte sie sich. Im Endeffekt hätten die Beamten aber nichts gesehen.

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im März 2022

Getty Images Eugen Kazakov und Dagi Bee bei den MTV EMAs 2022

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

