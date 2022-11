Bei Promi BB: Walentina macht ihrem Freund krasse Ansage

Walentina Doronina (22) findet deutliche Worte. Seit wenigen Monaten ist die Reality-TV-Bekanntheit wieder in festen Händen: Der Unternehmer Can Kaplan ist der neue Mann an der Seite der Blondine. Jedoch enthüllte Walentina bei Promi Big Brother nun, dass die Eltern des Hotties wohl nicht begeistert von ihrer Schwiegertochter in spe sind – daraufhin blockierte die Influencerin die ganze Familie. Nun forderte Walentina Can dazu auf, das Problem zu regeln!

Im Promi-Container fand Walentina klare Worte: "Can, du bist mit mir zusammen, du möchtest mich heiraten und mit mir Kinder haben. Mach deinen Eltern klar, dass du mich wirklich liebst und ich nicht eine Trulla bin, die du bumst." Deutlicher hätte die Ansage wohl nicht sein können. Bleibt abzuwarten, wie die Eltern des Beaus darauf reagieren werden.

Aber was sagt Can eigentlich zu Walentinas Vorwürfen? Der Influencer wollte sich zu der Angelegenheit erst mal lieber nicht äußern – nämlich aus Respekt vor seinen Eltern, wie er bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" erklärte.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 Walentina Doronina bei "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina um Oktober 2022

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de