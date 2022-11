Julia Fox packt aus: So groß ist Kanye Wests Penis

Wie groß ist Kanye Wests (45) bestes Stück? Anfang des Jahres war der Skandal-Rapper mit Julia Fox (32) zusammen. Aber ihre Romanze hielt nicht lange. Bereits einige Wochen später gingen der "Gold Digger"-Interpret und die ehemalige Domina wieder getrennte Wege. Doch die gemeinsame Zeit soll trotzdem sehr intensiv gewesen sein. Julia packt jetzt sogar ein ganz intimes Detail über Kanyes Penis aus.

In der US-Talk-Sendung "Ziwe" plaudert Kanyes Ex munter über sein bestes Stück – und geht dabei sehr ins Detail. Als die Gastgeberin Ziwerekoru Fumudoh fragt, wie lang denn eigentlich sein Penis sei, beantwortet Julia die Frage visuell. Um die Länge von Kanyes Penis zu demonstrieren, nimmt Ziwe ihre Hände zu Hilfe und entfernt sie langsam voneinander. Bei einer bestimmten Distanz sagt Julia schließlich: "Stopp! Ja, so!" Und die angedeutete Größe kann sich sehen lassen – klein ist was anders.

In letzter Zeit hat Kanye aber eher mit anderen Sachen als seinem besten Stück Aufsehen erregt. Er hatte sich beleidigend, rassistisch und antisemitisch geäußert, weshalb er auf seinen Social-Media-Kanälen sogar gesperrt wurde. Mittlerweile wurde der Twitter-Account des "Eazy"-Interpreten wieder reaktiviert.

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Getty Images Kanye West und Julia Fox, Januar 2022

Getty Images Kanye West, Rapper

