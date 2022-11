Spannende Dates im Finale: Gab's Sex bei "Prince Charming"?

Wie weit ging Fabian Fuchs im großen Finale von Prince Charming? Der Berliner sucht im Rahmen der schwulen Datingshow nach seinem Traummann: In der finalen Folge kämpfen noch die Kandidaten Basti und Tim um das Herz des Fitness-Fans. Bei ihrem jeweils letzten Date mit dem Prinzen durften die beiden sogar eine Nacht mit ihm verbringen. Kam es während der Dates denn auch zu Sex zwischen Fabian und seinen Finalisten?

Im Finale lud Fabian zunächst Tim zu einem romantischen Rendezvous ein: Gemeinsam mit dem Schweizer unternahm der Prinz eine Bootsfahrt, die mit einem romantischen Dinner samt Übernachtung in einem Häuschen am Strand endete. Am nächsten Morgen fasste Fabi dann die Nacht zusammen. "Wir hatten eine kurze Nacht, wir haben viel gequatscht, wir haben viel gekuschelt, viel geküsst. Wir sind nicht mehr voneinander losgekommen", grinste er. Mehr ist zwischen den beiden also offenbar nicht gelaufen.

Das Date mit Basti startete mit einem adrenalingeladenen Gleitschirmflug über dem Meer. Danach zogen sich der Prinz und sein Liebesanwärter für die Übernachtung in ein Zelt in der Wildnis zurück. Am nächsten Morgen wachten die beiden nur mit Unterhosen bekleidet nebeneinander auf. "Ich sage mal so, ich bin zufrieden mit dem, was passiert ist. Ich bin befriedigt. Es war jugendfrei", deutete Basti an.

Alle Infos zu "Prince Charming" gibt es bei RTL+.

