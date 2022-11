Nach Melody: Micaela Schäfer teilt Sextape mit Gina-Lisa!

Micaela Schäfer (39) holt sich die deutschen Realitystars in ihr Bett! Aktuell ist sie bei Promi Big Brother zu sehen – aber sie lässt ihre Fans natürlich während ihrer Abwesenheit nicht auf dem Trockenen sitzen: Das Erotikmodel veröffentlichte ein heißes Sextape im Netz, in dem es sich mit Melody Haase (28) vergnügt. Doch das ist noch nicht genug: Jetzt teilte Micaela das nächste erotische Video – und zwar mit Gina-Lisa Lohfink (36)!

"Ich wollte schon immer mal ein heißes Video mit Gina drehen. Wir kennen uns schon so lange und ich stehe von Beginn an voll auf sie", schwärmte Micaela in einer Pressemitteilung von dem Sextape mit der Ex-GNTM-Kandidatin, das auf ihrem BestFans-Account zu finden ist. Darin ließen sich die beiden in heißen Dessous beim Liebesspiel filmen und halten ihre chirurgisch geformten Körper in die Kamera. "Endlich konnte ich Gina dazu überreden und es war wirklich unvergesslich einzigartig“, fügte Micaela begeistert an.

Micaela und Gina-Lisa verbindet tatsächlich eine lange gemeinsame Vergangenheit – doch die ist nicht unbedingt positiv! 2013 gerieten die TV-Sternchen bei einem gemeinsamen Fotoshooting in einen riesigen Streit, der ganze sieben Jahre anhielt. Erst 2020 versöhnten sie sich, nachdem Micaela einen Schritt auf ihre ehemalige Busenfreundin zu gegangen war. Und jetzt stehen sie sich offenbar so nah wie nie...

Bestfans /micaela_privat Micaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

Bieber, Tamara Micaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfink im Juni 2022

Bestfans /micaela_privat Melody Haase und Micaela Schäfer in ihrem Sextape

